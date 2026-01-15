Colegio de Abogados de Lima rechaza intromisión de Fernando Rospigliosi en juicio contra militares acusados de masacre

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), comunicó a través de sus cuentas oficiales su rechazo y preocupación por la intromisión de Fernando Rospigliosi, congresista fujimorista y presidente encargado del Congreso, en la audiencia del 13 de enero contra militares acusados de la masacre de 30 campesinos en Cayara, Ayacucho, en 1988 durante la época del terrorismo.

“En un Estado Constitucional de Derecho, ninguna autoridad puede avocarse o intervenir en causas pendientes ante un órgano jurisdiccional, ni ejercer presión directa o indirecta sobre magistrados”, calificó el CAL ante los comentarios de Rospigliosi contra los magistrados, a los que calificó como profesionales con “pésimos antecedentes” además de insinuar un posible proceso penal por no cumplir con la prescripción de la Ley 32107, que limita la aplicación delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra después del 1 de julio.

“Resulta sumamente alarmante que una alta autoridad del Parlamento haya realizada pronunciamientos que podrían interpretarse como amenazas o condicionamientos hacia jueces, así como su participación en una audiencia con un caso emblemático”, enfatizó el colegio de letrados.

Ante ello, Rospigliosi respondió al CAL que lo estarían atacando porque denunció “su ilegal control sobre el sistema de justicia. ¡Hay que barrerlos! ¡Soluciones radicales!”, sin antes mencionar que son parte de una organización criminal con adjetivos, como “mafia caviar”.

Fernando Rospigliosi fue el congresista que promovió la modificación de la Ley 32107, que busca dejar sin efecto los juicios contra militares y autoridades acusados de lesa humanidad durante la época del terrorismo en el país (1980-2000).

