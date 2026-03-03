Congreso: titulares del JNE, ONPE y Reniec se presentaron en la Comisión de Constitución

Los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han sido citados para HOY, martes 3 de marzo, por la Comisión de Constitución del Congreso a fin de informar sobre las medidas que vienen implementando para garantizar la legalidad, transparencia y adecuada organización de las Elecciones Generales 2026 y de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los titulares de las entidades electorales acudieron a la sesión para dar a conocer los avances entorno a los comisios del próximo 12 de abril.

FRANJA ELECTORAL

La Comisión de Fiscalización del Congreso busca conocer las acciones realizadas por la ONPE en relación a presuntas infracciones en materia de publicidad estatal, neutralidad y propaganda electoral, ante los próximos comicios del 12 de abril. La comisión requiere que se determine la manera en el que se está supervisando los recursos destinados a la Franja Electoral.

Además, se requiere que la ONPE presente un informe sobre el uso de estos recursos por el partido Ciudadanos por el Perú, ante su retiro de las Elecciones Generales 2026.

VIDEO RECOMENDADO