Comisión de Economía cita a MEF, SBS y Asociación de AFP para debatir proyectos sobre octavo retiro

La Comisión de Economía del Congreso debatirá este miércoles 17 de septiembre, los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) ,informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Flores Ruiz de Fuerza Popular. La sesión se realizará a las 10:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso.

El parlamentario señaló que se colocará en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las AFP. A través de su cuenta de X, sostuvo que d esa manera buscan “un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, fue invitado a la sesión a fin de exponer sobre dicha propuesta, las medidas y alcances del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, particularmente sobre la prohibición de nuevos retiros, el límite del 95.5% para los afiliados menores de 40 años y la obligatoriedad de aporte de los trabajadores independientes.

Asimismo, han sido convocados el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Javier Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara.

A la Comisión de Economía fueron derivados 25 proyectos de ley relacionados con el retiro de la AFP, de los cuales 20 proponen un retiro extraordinario de 4 UIT (21,400 soles). Otros plantean la disponibilidad del 95.5 %, del 100 %, o retiros por casos especiales como enfermedades terminales, estudios o viaje definitivo.

Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso se han mostrado a favor de poner en agenda las referidas iniciativas.

