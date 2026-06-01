Comisión de Ética aprueba sancionar con amonestación pública a la congresista Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó imponer una amonestación pública a la congresista Kira Alcarraz por las expresiones que dirigió a una periodista durante una entrevista realizada en octubre de 2025. Sin embargo, el grupo de trabajo concluyó que los hechos no constituyeron una amenaza, pese a la polémica que generaron sus declaraciones y a los cuestionamientos surgidos tras la difusión del incidente.

De acuerdo con la resolución aprobada, la comisión determinó que la legisladora incurrió en una conducta incompatible con los principios de respeto y corrección que exige el Código de Ética Parlamentaria. No obstante, la mayoría de sus integrantes consideró que las expresiones atribuidas a la parlamentaria no configuraban una amenaza directa, por lo que descartaron una sanción de mayor gravedad.

El caso se originó cuando una periodista consultó a Alcarraz sobre cuestionamientos relacionados con contrataciones efectuadas en su despacho congresal. Durante el intercambio, la parlamentaria reaccionó de manera airada y emitió frases que fueron interpretadas por diversos sectores como intimidatorias.

En respuesta, la Comisión de Ética inició un procedimiento para evaluar si la conducta de la congresista vulneró las normas parlamentarias. Con la decisión adoptada, el grupo de trabajo concluyó que existió una falta ética susceptible de sanción, pero descartó que las expresiones cuestionadas constituyeron una amenaza.

La amonestación pública aprobada representa la medida disciplinaria aplicada por el Congreso en este caso, que reavivó el debate sobre la relación entre los representantes políticos y el ejercicio de la labor periodística.

YARROW TAMBIÉN SANCIONADA

La Comisión de Ética Parlamentaria también declaró fundada la denuncia contenida en el Informe 264 contra la congresista Norma Yarrow, integrante de la bancada Renovación Popular, por una presunta vulneración al Código de Ética Parlamentaria. Como resultado de la evaluación realizada por el grupo de trabajo, se acordó proponer una amonestación pública como medida disciplinaria.

La decisión fue adoptada tras analizar los hechos materia de la denuncia y determinar que existían elementos suficientes para establecer una infracción ética. El informe será remitido a las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento establecido por el Congreso.

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