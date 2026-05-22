Congresista Kelly Portalatino renuncia a Perú Libre por “motivos personales y de conciencia”

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la congresista Kelly Portalatino anunció su renuncia irrevocable al partido Perú Libre, organización con la que llegó al Congreso en el 2021. Los motivos de su salida se deben a “motivos personales y de conciencia”, pero subraya que en la actualidad política peruana “no existe espacio para discrepancias entre los sectores sociales”.

Este alejamiento de la congresista Portalatino se da luego de un año de reconsideración de su permanencia en el bloque liderado por el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

Portalatino llamó a la unidad entre diversas organizaciones políticas y sociales ante peligros que no especifica. “No existe espacio para discrepancias entre los sectores sociales frente a una oposición que todos identificamos”, comentó.

Por otro lado, recordemos que Portalatino postuló al Congreso Bicameral para este 2026 con el número 10, pero el partido Perú Libre no pasó la valla electoral, por lo que no estará presente en la nueva organización parlamentaria que el actual congreso eligió y modificó.

Con la salida de Portalatino, la bancada de Perú Libre se queda con 11 integrantes inscritos. Actualmente, el partido de Cerrón no se decide si apoyar a Roberto Sánchez o a Keiko Fujimori.

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