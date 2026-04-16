Con un Congreso vacío, otorgan confianza al gabinete de ministros de Luis Arroyo

El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete de ministros de Luis Arroyo, perteneciente al gobierno de José María Balcázar. Si bien el pleno fue planeado para realizarse de manera presencial, una gran cantidad cantidad de parlamentarios asistieron de manera virtual.

Con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones, los congresistas aprobaron otorgar la confianza al gabinete del periodo Balcázar. El debate se extendió por más de 4 horas.

Al hemiciclo solo asistieron alrededor de 21 padres de la patria, mientras que los demás tomaron el permiso de asistir y votar en el pleno de manera virtual a través de conexión a internet.

Uno de los congresistas que acudieron de manera presencial es el expresidente por vacancia, José Jerí Oré, quien opinó que era necesario mantener el voto de confianza para encaminar con estabilidad al próximo gobierno.

En el desarrollo del debate, las bancadas se enfocaron más en plantear demandas de responsabilidad por el incidente de la jornada electoral del 12 de abril, que en las propias interrogaciones al gabinete.

Los parlamentarios destacaron la necesidad de enfocar los esfuerzos en la seguridad ciudadana y, sobre todo, al nuevo proceso electoral. Por otro lado, los ministros de Arroyo respaldaron abiertamente el Reinfo hasta diciembre de 2026, pese a los problemas y estancamiento mostrado por años para dar tiempo a los mineros informales en legalizarse.

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