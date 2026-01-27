Congresista Ruth Luque exige explicaciones a EsSalud por falta de medicinas para enfermedades raras

Tras la denuncia difundida por Latina Noticias – Edición Matinal sobre el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades raras, la congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, informó que sostuvo una reunión con familiares y pacientes con inmunodeficiencia primaria.

#URGENTE acabo de sostener una reunión con un grupo de familiares y pacientes con inmuno deficiencia primaria. Refieren que hace mas de 2 semanas sufren del desabastecimiento del medicamento “inmuno globulina”. Pese a los pedidos escritos que han formulado no han recibido… pic.twitter.com/kB6xY72Tk3 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 27, 2026

Durante el encuentro, los afectados señalaron que llevan más de dos semanas sin acceso a la inmunoglobulina, medicamento esencial para su tratamiento. Ante esta situación, la parlamentaria solicitó al Ministerio de Salud y a EsSalud que informen con urgencia si la orden de compra ya fue realizada, cuándo llegarán los medicamentos y cuál es el cronograma para la atención de pacientes de regiones que deben viajar a Lima para recibir su dosis.

PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS SIN MEDICINAS

Un equipo de Latina llegó hasta el hospital Rebagliati, donde alrededor de 40 pacientes no están recibiendo sus medicamentos para tratar la inmunodeficiencia primaria.

Una madre de familia contó que la última dosis que recibió su hijo fue el 22 de diciembre. Debía continuar su tratamiento el 12 de enero, pero este fue suspendido por la falta del fármaco. “No hay medicamentos y no nos quieren reprogramar”, denunció. Explicó además que la inmunoglobulina humana no puede ser reemplazada por otro producto. “Se está comprometiendo gravemente la vida de mi hijo”, afirmó.

MEDICAMENTO VITAL Y DE ALTO COSTO

La inmunoglobulina es clave para reforzar las defensas de los pacientes durante aproximadamente 20 o 21 días. Cada frasco cuesta alrededor de 2,500 soles, y un paciente puede requerir entre 7 y 9 frascos por aplicación, dependiendo de su condición médica.

Debido a la interrupción del tratamiento, algunos pacientes ya presentan complicaciones como fiebre y dolores corporales, síntomas que podrían agravarse sin la medicación oportuna.

RECLAMAN PREVISIÓN Y ABASTECIMIENTO OPORTUNO

Las madres afectadas señalaron que este tipo de medicamentos debe ser gestionado con anticipación para evitar quiebres de stock, ya que se trata de tratamientos continuos y vitales. Piden a las autoridades de salud una solución inmediata para evitar mayores riesgos en la salud de los pacientes.

