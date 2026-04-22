Congresistas impulsan moción de censura contra José Balcázar por postergación en compra de aviones F-16

Los parlamentarios del Congreso del Perú han iniciado las firmas para presentar una moción de vacancia presidencial. Esta vez, las razones son dobles: la postergación de la compra de los cazas F-16 a Estados Unidos y la renuncia de por lo menos 4 ministros. Todo ello luego de que José María Balcázar, el mandatario de transición, aclarase que responsabilizará estas adquisiciones de defensa nacional al próximo presidente del país.

“Lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre de que la compra de los aviones F-16 se postergue para ser pagados en el próximo gobierno, la próxima administración, que salga de las elecciones normales que están en curso. No hemos tenido otra intención sino de hacer que los dineros del Estado se graven adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir”, declaró Balcázar en su mensaje a la nación de la tarde del 22 de abril.

Congresistas informan sobre promoción de moción de censura

La tarde de este 22 de abril se ha convertido en un momento convulso para la ya agrietada política peruana. Tras la declaración de Balcázar y la renuncia de Hugo de Zela y Carlos Díaz de los ministerios del Exterior y Defensa, algunos congresistas confirmaron que entre los pasillos del Palacio Legislativo corre una moción de censura en busca de firmas.

Ante ello, el encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que si ha sido informado de ello y que si existen las firmas necesarias para plantear la moción de censura en un Pleno, pues “hay que darle trámite”. Enfatizó que, a diferencia de la moción de censura contra José Jerí Oré, que necesito 78 firmas, está vez se necesitarían una cantidad diferenciada.



Por otro lado, el congresista Ilich López, de Acción Popular, comentó que está a favor de que se realice una moción ante la inestabilidad que Balcázar habría presentado al Perú ante negocios de altos costes.

“He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el marco de nuestras facultades constitucionales, fortalecida por la defensa irrestricta a la Nación y su territorio”, confirmó López.



En ese mismo contexto, el excandidato presidencial y congreso de Avanza País, José Williams, confirmó que también fue notificado de la moción y que está evaluando apoyarla ante las declaraciones de José Balcázar.

Por otro lado, la congresista Maricarmen Alva también cuestionó la administración y maniobras diplomáticas de Balcázar, e indicó que tiene “razones varias” para evaluar la censura contra José María Balcázar.

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