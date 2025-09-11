Congreso: archivan denuncias constitucionales contra Francisco Sagasti y exministros

La Comisión Permanente del Congreso aprobó archivar las denuncias constitucionales que pesaban contra el expresidente Francisco Sagasti, exministros de Estado y otros exfuncionarios. La decisión fue tomada por mayoría.

Entre este grupo se encuentran la expremier, Violeta Bermúdez, los exministros del Interior, Alfonso Chávarry Estrada y Dimitri Senmache; de Salud, Oscar Ugarte; y de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi.

Las denuncias contra Sagasti, Bermúdez y Ugarte corresponden al excongresista César Gonzáles, quien las presentó el 2 de julio del 2021. Estas abarcaban presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas en época Covid, la presunta manipulación de cifras sobre la cantidad de fallecidos por la pandemia y la compra de vacunas y mascarillas de manera irregular.

Por otro lado, en el caso de Chávarry, la denuncia constitucional en su contra fue formulada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Esta acusación correspondía a la presunta comisión del delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo público.

Asimismo, sobre la extitular del MEF, María Antonieta Alva, pesaba una denuncia constitucional formulada por el excongresista Posemoscrowte Chagua en relación al presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

OTRAS DENUNCIAS ARCHIVADAS

La Comisión Permanente también tomó la decisión de archivar una denuncia contra el exministro del Interior, Dimitri Senmache, por presuntamente haber infringido el artículo 39 de la Constitución.

Esta fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, quien argumentó que Senmache Artola no habría realizado las diligencias correspondientes para evitar la fuga del investigado exministro Juan Silva.