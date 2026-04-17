Congreso cita al Pleno a jefes de la JNE y ONPE por irregularidades en Elecciones Generales 2026

Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, para que respondan por las irregularidades denunciadas en la primer vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

Aunque aún no se ha establecido una fecha para el interrogatorio en el Pleno del Congreso, los parlamentarios indicaron que se abordarán diversos temas, como:

Causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las irregularidades en la primer jornada electoral.

Responsabilidades funcionales, administrativas y derivadas de dichas fallas y a quienes se viene derivando.

Procesos de contrataciones vinculados a la jornada electoral.

Fallas específicas del sistema electoral digital.

Medidas correctivas e inmediatas de contingencia aplicadas para contrarrestar el problema en las elecciones.

Criterios técnicos y normativos que regirán la valla electoral.

Garantías concretas adoptadas para restablecer la confianza de la ciudadanía.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría también solicitó que el Pleno del Congreso les conceda facultades investigativas para realizar un informe final sobre las irregularidades en las Elecciones Generales 2026.

Según el presidente de dicha comisión, Elvis Vergara, de Acción Popular, este informe tendrá como finalidad realizar una cronología de los hechos, las causas y las consecuencias. Finalmente, se recomendará sanciones de tipo administrativo y político para quienes hayan sido responsables de las irregularidades.

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