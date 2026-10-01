Comisión de Educación del Congreso aprueba derogar la ley que crea el Colegio de Artistas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor, el dictamen que propone derogar la Ley N.° 32645. Esta norma, aprobada por el anterior Congreso, dio origen al Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

El dictamen, que unifica los proyectos de ley 00012-2026-2031-CD, 00024-2026-2031-CD y 00121-2026-2031-CD, establece en su disposición complementaria final dejar sin efecto todo acto administrativo, así como las acciones de la comisión organizadora encargada del anteproyecto del estatuto y de la elección de la directiva. Tras este paso en la comisión, la decisión final corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Segundo Castrejón Fernández, del Partido del Buen Gobierno, sostuvo que exigir un título profesional o una licenciatura constituye una “barrera burocrática y arbitraria”. Según argumentó, este requisito margina a los creadores autodidactas, tradicionales y comunitarios. Para sustentarlo, citó cifras del Ministerio de Cultura: casi el 80 % de los artistas se forma fuera del sistema universitario y solo el 28,4 % tiene estudios universitarios.

MINISTERIO DE CULTURA A FAVOR

La propuesta de derogación cuenta con el respaldo de sectores de la comunidad artística y del propio Ministerio de Cultura. Su titular, Alberto Beingolea, ya había anticipado en agosto que su sector estaba a favor de anular la denominada “Ley del Artista”, por considerarla lesiva para las libertades de expresión, de trabajo y de creación intelectual.

Por otro lado, durante la jornada, diversos diputados expusieron otras iniciativas legislativas. La diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó proyectos para modernizar el régimen del carné universitario (PL 00003-2026-2031-CD) y facilitar la obtención del grado de bachiller (PL 00155-2026-2031-CD).

Por su parte, el parlamentario Juan Amílcar Villanueva Calderón (Juntos por el Perú) presentó propuestas para sancionar la violencia sexual en colegios mediante la Ley de Reforma Magisterial (PL 00195-2026-2031-CD) y combatir el ciberacoso escolar (PL 00367-2026-2031-CD). En esa misma línea, los legisladores Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú) y Leo Miguel De Paz Lancho (Renovación Popular) expusieron iniciativas para erradicar el acoso escolar y reforzar las medidas correctivas ante casos de bullying y ciberbullying.

VIDEO RECOMENDADO