Congreso financió viajes al exterior de más de 23 legisladores a poco del cierre del Parlamento unicameral

En exclusiva, Punto Final reveló que entre junio y julio de este año, y a poco de que culmine este parlamento unicameral, más de 23 legisladores recibieron autorización para salir del país, con pasajes y viáticos financiado por el Congreso de la República. Además son cerca de 118 mil dólares al año los que el Congreso desembolsa en membresías a organismos internacionales como el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria, afiliaciones que permiten la participación de congresistas en reuniones y eventos internacionales. Llama la atención el viaje a Suiza del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, acompañado de una asesora.

Vuelos al extranjero de más de 23 congresistas se registraron entre junio y lo que va de este mes de julio. Según acuerdo de la Mesa Directiva, entre los últimos parlamentarios que viajaron se encuentran las congresistas Milagros Jáuregui y Judith Laura Rojas. Jáuregui estuvo en Paraguay para participar en una visita oficial del 6 al 7 de julio para, según señalan, fortalecer los vínculos interparlamentarios. Mientras que la legisladora Judith Laura Rojas estuvo en Estados Unidos, entre el 9 y 11 de julio, para participar en un encuentro cultural.

Además de la lista de cada congresista, el Congreso de la República gasta anualmente casi 118 mil dólares anuales por membresías a estas instituciones. Por pertenecer al Parlatino, el congreso paga por membresía 60,000 dólares por año. Por la membresía a Parlaméricas paga 13,000 dólares, a la Unión Interparlamentaria 35,700 francos (aproximadamente 44,155 dólares) y a la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios 440 francos suizos (aproximadamente 544 dólares).

LOS ÚLTIMOS PASAJEROS

Entre la lista de congresistas que han salido del país en los últimas semanas figuran los siguientes, según acuerdo de la Mesa Directiva.

A Maricarmen Alva se le aprobó el viaje a Serbia para participar en una Conferencia de Mujeres Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria. El evento se realizó del 1 al 4 de junio.

Magally Santisteban Suclupe viajó a Estados Unidos para participar en una reunión protocolar en dicho país del 1 al 5 de junio de 2026.

Germán Tacuri y Edgar Tello viajaron a Panamá para participar de una Sesión Ordinaria del Parlatino. Realizada del 4 al 5 de junio.

Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros viajó a Francia para participar en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial de la Red Parlamentaria Global. Se realizó del 11 al 12 de junio del 2026.

Eduardo Salhuana viajó a Estados Unidos para participar en una visita oficial al estado de Utah. Del 22 al 26 de junio en Salt Lake City. El legislador señala que estuvo hace una semana en dicho lugar.

Ernesto Bustamante y Maricarmen Alva viajaron a Chile para reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del senado chileno realizado en Santiago y Valparaiso del 22 al 23 de junio de 2026.

Días después Maricarmen Alva volvió a viajar. Esta vez a Suiza para participar en la reunión del Comité de la Unión Interparlamentaria. Este evento se realizó del 29 al 30 de junio en ginebra. Es así como en menos de un mes la congresista Alva, según acuerdos de Mesa, viajó tres veces. A Serbia, Chile y Suiza.

EL VIAJE DE WALDEMAR CERRÓN Y SU ASESORA

Otro de los viajes que llama la atención es el de Waldemar Cerrón. Viaje a Ginebra, Suiza, aprobado por él mismo como segundo vicepresidente del Parlamento. El acuerdo contempla además el viaje de su asesora Natalia Jiménez. El motivo del viaje fue la participación al Foro Parlamentario Global del 18 al 23 de mayo de este año.

Se trata de pasajes para ambos otorgados por el Congreso de la República, además de sus viáticos para un total de ocho días.

VIAJES POR AÑO

En lo que va del año 2026, el Poder Legislativo aprobó el viaje de 57 congresistas. Cantidad que no cuenta los viajes que resultan de las invitaciones que les hacen terceros a los parlamentarios. Este es el número de congresistas que viajaron en los últimos cinco años, según acuerdo de Mesa Directiva.

69 congresistas viajaron en el 2025

36 congresistas viajaron en el 2024

43 congresistas viajaron en el 2023

62 congresistas viajaron en el 2022

22 congresistas viajaron en el 2021

VIDEO RECOMENDADO