Luis Galarreta se reúne con la bancada de Juntos por el Perú por facultades legislativas

Este jueves 17 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó al Congreso para reunirse con los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas impulsado por el Gobierno para poner en marcha su política general.

La Presidencia del Consejo de Ministros confirmó, a través de sus redes sociales, que en la reunión también participarán los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo Agrario y Riego.

El pedido de facultades legislativas enfrenta complicaciones en al menos ocho comisiones del Parlamento. Por ello, el Ejecutivo busca explicar los alcances de su solicitud y abordar las observaciones planteadas durante el trámite parlamentario.

Los ministros que acompañarán a Galarreta son Rafael Belaúnde Llosa, de Defensa; César Astudillo, del Interior; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; Mauricio Arnillas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego.

La reunión se produce luego de que el diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionara las explicaciones ofrecidas previamente por el jefe del gabinete sobre la delegación de facultades legislativas.

CUESTIONAN PEDIDO DE FACULTADES

Días atrás, Zunini afirmó que las respuestas de Galarreta ante la representación nacional habían resultado insatisfactorias para su grupo parlamentario. Según sostuvo, el Poder Ejecutivo pretendería eludir el trámite regular del Congreso mediante un proyecto de ley que agrupa 66 temas diversos bajo la modalidad de decretos.

El portavoz de izquierda también señaló que las explicaciones del presidente del Consejo de Ministros no justificaron, a criterio de su bancada, la necesidad técnica ni la urgencia de gobernar mediante facultades extraordinarias.

El encuentro entre el Ejecutivo y Juntos por el Perú busca abordar estas diferencias en torno al pedido de delegación de facultades. La solicitud gubernamental deberá continuar su trámite en el Congreso, donde ha encontrado dificultades en diferentes comisiones.

Tras la reunión, se espera que el Gobierno y la bancada de oposición puedan alcanzar un acuerdo sobre el camino que seguirá el pedido de facultades legislativas en el Congreso de la República.

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