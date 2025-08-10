Más de 5 millones de expedientes judiciales sin resolver: Alva propone filtrar qué casos llegan al TC y Corte Suprema

El colapso del sistema judicial en el Perú ya no es una advertencia: es una realidad. Según datos presentados por la congresista María del Carmen Alva, más de 5 millones de expedientes judiciales están hoy sin resolver en el país.

Frente a ello, en su posición de presidenta de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso propone limitar el acceso de ciertos casos al Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema, con el objetivo de reducir la carga procesal y priorizar los casos realmente relevantes.

“El 90 % de los casos que llegan a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional se declaran improcedentes. Hay una carga procesal inmensa. Actualmente hay más de 5 millones de expedientes en trámite y ejecución (…) Hay papeletas de tránsito o temas menores que podrían resolverse por otras vías”, dijo Alva en Punto Final.

La propuesta forma parte de un proyecto de reforma constitucional que el Congreso presentará en noviembre. Según Alva, el sistema judicial peruano no tiene hoy un marco legal claro que defina quién hace qué y cómo se coordinan las instituciones. La comisión que lidera plantea crear una Ley del Sistema de Justicia para ordenar el funcionamiento interno y evitar duplicidades.

En cuanto al acceso a las altas cortes, Alva plantea que sean el propio TC y la Corte Suprema quienes definan qué casos pueden revisar y cuáles no, estableciendo criterios más estrictos para evitar la saturación.

La iniciativa llega en medio de una creciente desconfianza hacia el Congreso, acusado de intentar interferir en el sistema de justicia. Alva niega ese interés y asegura que la reforma no busca control, sino funcionalidad.

“Nosotros presentamos, legislamos y son las instituciones que tienen que aplicar la ley, reestructurar y ver quiénes son los corruptos en su entidades”agregó.

CONFLICTO INSTITUCIONAL

Alva también cuestionó la falta de coordinación entre entidades como el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. Denunció que no existe un ente rector del sistema judicial y que, actualmente, hay conflictos de competencias que frenan procesos clave.

Asimismo, se refirió a la la facultad de la PNP para realizar investigación preliminar en caso de flagrancia.

“Se analizó que cuando la Policía tenía la investigación, que son los expertos en investigar, los casos se resolvían de otra manera. Más bien, se entrampa en la Fiscalía. Yo volteo y veo problemas en la Policía, pero también volteo y veo problemas en la Fiscalía. Yo creo que lo que tiene que haber es un trabajo coordinado entre ambos, porque está cada uno por su lado”, añadió.

PRESENTACIÓN OFICIAL

La legisladora señaló que se estima que la propuesta sea presentada antes de diciembre para debatirla. Se necesita el voto de 87 congresistas para que la reforma constitucional avance.

“Se tiene que analizar, discutir. Estamos presentando un trabajo responsable y técnico. Esperamos contar con el consenso,”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO