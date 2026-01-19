Congreso: presentan moción de censura contra José Jerí por reuniones con empresario chino

El congresista Edward Málaga presentó, este lunes 19, una moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, en su condición de titular del Congreso de la República, lo cual buscaría que deje este cargo y, por consiguiente, pierda el máximo cargo en el Ejecutivo. Este recurso está motivado por sus reuniones sin registrar con el empresario chino Zhihua Yang.

El parlamentario recordó que en el artículo 68 del Reglamento del Congreso, se faculta a los congresistas a presentar mociones de censura contra los miembros de la Mesa Directiva. Si bien José Jerí cumple el rol de presidente encargado, sigue siendo un congresista que ostenta un puesto clave en el Ejecutivo al no haber un vicepresidente que asuma el cargo que dejó vacante Dina Boluarte.

“Que, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, el Presidente del Congreso asume la Presidencia de la República por sucesión constitucional de manera excepcional y transitoria, con la única finalidad de evitar el vacío de poder, encontrándose dicha condición estrictamente supeditada al mantenimiento del cargo parlamentario que habilita la sucesión y al respeto del carácter neutral, funcional y no partidario de dicho encargo”, se lee en el documento.

REUNIONES CON EL EMPRESARIO CHINO

Esta moción de censura se presentó horas después de conocerse una segunda reunión del presidente José Jerí con Zhihua Yang en el edificio llamado Market Capón, ubicado en la cuadra 7 del jirón Paruro, en el Barrio Chino, de propiedad del mencionado empresario. Una semana antes se destapó el escándalo tras revelarse la primera reunión del 26 de diciembre en un edificio al que el mandatario ingresó encapuchado.

“La controversia pública conocida como ‘Chifagate’ ha evidenciado la existencia de reuniones no transparentes y posteriores ingresos reiterados de empresarios chinos proveedores del Estado a Palacio de Gobierno, así como la presentación de denuncias públicas y denuncias penales por presuntos actos de corrupción, hechos que, sin constituir pronunciamientos judiciales, producen un daño inmediato y grave a la confianza pública”, sostuvo.

Finalmente, el documento señala una presunta falta de idoneidad política e institucional de parte del congresista José Jerí Oré, la cual le impediría seguir ostentando el cargo de presidente de la República. De ser aprobada, se declararía la vacancia del cargo de presidente del Congreso y asumiría de inmediato el vicepresidente que corresponda. Actualmente, le tocaría asumir a Fernando Rospigliosi.

VIDEO RECOMENDADO