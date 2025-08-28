Congreso: proponen declarar al ‘Cártel de los Soles’ de Nicolás Maduro como organización terrorista

Las congresistas Norma Yarrow (Renovación Popular) y María del Carmen Alva (no agrupada) presentaron proyectos de ley para que el Parlamento declare al ‘Cártel de los Soles’, una presunta banda criminal vinculada al dictador chavista Nicolás Maduro y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, como una organización terrorista.

En la propuesta de Yarrow se menciona que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos reveló que el ‘Cártel de los Soles’ entrega apoyo material y logístico a redes criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

Además, se agrega que en Ecuador y Argentina ya se tipificó como ‘terrorista’ a este grupo.

Por su parte, en la iniciativa de Alva se recuerda que el aparente origen del ‘Cártel de los Soles’ data de la década de 1990.

Acota que ha consolidado una estructura jerárquica en las Fuerzas Armadas de Venezuela porque cuentan con amplia capacidad logística, recursos económicos y armamento de alto poder.

Asimismo, se enumera los métodos violentos que esta banda ligada a la régimen chavista de Maduro realiza como el contrabando de armas, minería ilegal, secuestros y extorsiones.

Por ello, la parlamentaria Alva plantea que el ‘Cártel de los Soles’ sea declarado como terrorista y el Gobierno de Dina Boluarte lo incluya en la lista de organizaciones.

También que se implementen sanciones financieras y operativas que impidan su financiamiento y logística en el Perú. Finalmente, coordinador con la OEA y la ONU para su persecución y desarticulación.

