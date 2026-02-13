Convocan pleno extraordinario para el martes 17: se debatirán mociones de censura contra Jerí

El pleno extraordinario en el que se debatirán las mociones de censura en contra del presidente José Jerí finalmente se realizará este martes 17 de febrero a las 10:00 am.

La convocatoria fue lanzada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de que se alcanzaran las 78 firmas necesarias para convocar el pleno extraordinario.

En el pleno del martes 17 se debatirán en total siete mociones de censura en contra del presidente José Jerí, quien viene siendo severamente cuestionado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, en lo que se ha venido a denominar ‘Caso Chifagate’.

Cabe apuntar que las siete mociones de censura buscan sacar a José Jerí de su cargo como Presidente del Congreso, lo que derivaría en que deje de forma automática su puesto como Presidente de la República.

De darse por aprobada alguna de las mociones de censura, tendríamos a un octavo Presidente de la República en los últimos diez años. José Jerí asumió como Mandatario el 10 de octubre del 2025, por lo que habría estado en el cargo tan solo cuatro meses.

