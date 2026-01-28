Corte Suprema admite querella de Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada

El Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve admitir la querella de la fiscal destituida Delia Espinoza contra el parlamentario Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, por la presunta comisión del delito de difamación agravada.

La resolución a cargo de la juez Norma Beatriz Carbajal Chávez también resuelve que se notifique al querellado, en este caso el congresista Rospigliosi, para que amplíe la contestación de la querella, de ser el caso. En relación a la imputación del hecho denunciado se expone las razones fácticas y jurídicas que justifican la denuncia, en donde se anexa diversos pronunciamientos. Entre publicaciones de la red social ‘X’ de la cuenta personal del congresista y entrevistas otorgadas a medios de la comunicación.

DIFAMACIÓN AGRAVADA

La resolución del Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema, advierte en su vigésimo punto que Delia Espinoza tiene legitimidad para promover la acción penal privada. Y especifican que la querellante ha cumplido con precisar sus datos, así como exponer el relato del hecho punible y las razones jurídicas de su pretensión.

“El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal, con la agravante establecida en el tercer párrafo del mismo artículo. También, ha precisado que la acción penal promovida la dirige contra el querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro; además, indicó que solicita se le imponga 2 años y 4 meses de pena privativa de libertad y 240 días multa, así como, se fije la suma de S/ 1,000,000.00 por concepto de reparación civil; y, ha realizado el ofrecimiento de los medios de prueba para su propósito”, se lee en el documento judicial.

También se especifica el tiempo de pena privativa de la libertad y la cantidad de reparación civil que Espinoza solicita contra Rospigliosi: 2 años y 4 meses de pena con 1 millón de soles de reparación.

