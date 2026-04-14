Corvetto admite fallas en distribución de material electoral ante comisión del Congreso

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder por la demora en la entrega de material electoral registrada durante la jornada del domingo 12 de abril en diversos puntos de la capital. Durante su intervención, el funcionario reconoció errores en la logística del proceso y ofreció disculpas públicas a los ciudadanos afectados.

“Hemos cometido una falla en el caso de 13 locales que ha comprometido a un núcleo importante de electores. Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que en la ONPE no se van a volver a repetir”, manifestó al inicio de su exposición. Corvetto enfatizó que, pese a estos inconvenientes, la institución actuó con profesionalismo en el desarrollo general de los comicios.

El titular de la ONPE detalló que los problemas en la distribución perjudicaron principalmente a residentes de Lima Oeste y Lima Sur, afectando de manera directa a electores de tres distritos del sur de la ciudad, donde no se logró entregar a tiempo los paquetes electorales. Ante esta situación, se adoptó una medida extraordinaria que permitió la continuidad del proceso electoral el lunes 13 de abril, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos perjudicados.

EN BUSCA DE CULPABLES

Asimismo, Corvetto explicó que la falla se originó en áreas específicas de la institución, señalando directamente a la Gerencia de Gestión Electoral y a la Subgerencia de Producción Electoral como los puntos donde se generó el problema en el transporte del material. En ese sentido, indicó que ya se han iniciado acciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Existe una responsabilidad y la sanción será materia de análisis. Tocará escuchar al proveedor”, precisó. Además, informó que, en presencia de la Policía Nacional y del Ministerio Público, se dispuso la entrega de toda la documentación necesaria para facilitar las investigaciones correspondientes.

En paralelo, la ONPE ha solicitado informes detallados sobre lo ocurrido y ha derivado el caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Sancionadores, con el objetivo de iniciar los procesos disciplinarios que correspondan. Se espera que en los próximos días la entidad dé a conocer los nombres de los funcionarios responsables del transporte y distribución del material electoral en los distritos afectados.

La presentación de Corvetto ante el Congreso se da en un contexto de creciente preocupación por la organización de los comicios, en el que las autoridades buscan asegurar la transparencia y eficiencia del sistema electoral.

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