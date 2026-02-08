Crisis en EsSalud: pacientes con cáncer y hemofilia sin medicamentos mientras otros fármacos permanecen almacenados

Hospitales emblemáticos de EsSalud enfrentan un grave desabastecimiento de medicamentos esenciales. Una investigación de Punto Final revela tratamientos interrumpidos, compras cuestionadas y miles de dosis que no llegan a los pacientes.

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, considerado el principal centro asistencial de EsSalud por su infraestructura y capacidad operativa, atraviesa una crisis que golpea directamente a sus pacientes. Desde hace varios meses, quienes acuden a este hospital reciben una respuesta que se repite en farmacias y consultorios: no hay medicamentos y no existe una fecha definida para su reposición.

Un recorrido por sus instalaciones confirma el problema. Medicamentos clave para el tratamiento del cáncer figuran como “agotados”, una situación que, para los pacientes oncológicos, significa mucho más que una demora administrativa: implica terapias suspendidas y el riesgo de que la enfermedad avance sin control.

Tratamientos oncológicos en pausa

Magali Lindley, paciente con cáncer de ovario de alto grado, recibe atención en el Rebagliati desde el 2021. Sin embargo, por primera vez su tratamiento quedó interrumpido debido a la falta de gencitabina, un fármaco que debe aplicarse de manera periódica. “Estoy esperando el medicamento para continuar con mi tratamiento”, contó. Según indicó, la última vez que recibió quimioterapia fue en diciembre.

Aunque EsSalud habilitó un call center para informar sobre la disponibilidad de medicinas, los pacientes aseguran que el sistema no funciona. Las llamadas no son atendidas y los mensajes enviados reciben respuesta de forma esporádica, obligándolos a acudir personalmente al hospital sin obtener soluciones.

El problema no se limita al Rebagliati. En otros establecimientos de la red, como el hospital Guillermo Almenara, se repite el desabastecimiento, mientras se observan compras de mobiliario almacenadas sin uso, en contraste con la urgencia de los pacientes.

Hemofilia: seis meses sin el medicamento que salva vidas

La situación es aún más delicada para los pacientes con hemofilia tipo B. Desde hace aproximadamente seis meses, EsSalud no entrega el Factor IX, medicamento indispensable para prevenir hemorragias severas. “Sin el tratamiento, la vida de una persona con hemofilia se paraliza”, advirtió Diego Gavidia, presidente de la Asociación de Hemofilia del Hospital Rebagliati.

Joseph Alcarraz, presidente de la Asociación Peruana de Hemofilia, alertó que una emergencia médica podría ser fatal. “No hay el medicamento en ningún hospital de EsSalud. Una cirugía o un accidente podría costarnos la vida”, señaló.

Los pacientes aseguran que la institución conocía desde el 2024 las dificultades internacionales para producir concentrados plasmáticos, pero no tomó previsiones. Por ello, han decidido elevar el caso al Ministerio Público, al considerar que existiría una grave omisión de funciones.

Compras millonarias y medicamentos que no se entregan

La investigación de Punto Final detectó además serias inconsistencias en los procesos de compra. Mientras el Hospital Rebagliati adquirió Factor IX a un precio unitario de 340 soles, EsSalud aprobó posteriormente una compra internacional por más de 24 millones de soles, elevando el costo por unidad a 926 soles. El proceso se realizó en un solo día y con un único postor. Días después, el contrato fue anulado en medio del escrutinio público.

Otro caso revela una contradicción aún más grave. Aunque EsSalud sostiene que no cuenta con inmunoglobulina humana, este medicamento se encuentra almacenado y rotulado, listo para su distribución. Fue adquirido en el 2024 bajo un contrato vigente con la empresa Yargo Internacional, que contempla entregas según la demanda de la institución.

“El producto está disponible y es exclusivo para EsSalud, pero no nos emiten las órdenes de compra”, denunció el abogado Juan Antonio Castro. Pese a ello, la Gerencia Central decidió no adquirir las más de 3,600 unidades restantes, argumentando que su consumo no es significativo.

Punto Final solicitó una entrevista con el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, sin obtener respuesta. Mientras tanto, pacientes con cáncer, hemofilia y enfermedades autoinmunes continúan esperando medicamentos que, en algunos casos, ya fueron comprados, pero permanecen almacenados. Todo ocurre en una institución que administra más de 17 mil millones de soles al año y que hoy es investigada por la Contraloría y el Ministerio Público.

