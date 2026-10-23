Daniel Barragán asegura que su hermana renunció a EsSalud: “Me dijo que se sentía incómoda”

A raíz de la salida de su hermana como asesora II de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), el senador de Obras, Daniel Barragán, afirmó que María del Carmen Barragán Coloma decidió renunciar al puesto debido a la presión mediática.

“Nosotros podemos soportar un poco de presión porque somos políticos pero a veces a los profesionales no les gusta estar en esta situación. Ella sí me llamó y me dijo que se sentía incómoda”. dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, negó haber recomendado a algún familar para ocupar puestos en la administración pública. “Yo jamás he pedido un favor o servicio para un familiar en el Estado. Yo he tenido cargos altos en el Estado y nunca he pedido un servicio para ella. Ella, como es una técnica, como es una gerente,es una profesional”, explicó.

La salida de la abogada se formalizó mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001407-PE-ESSALUD-2026, fechada el 22 de octubre. El documento establece que se da por concluida su designación en el cargo de confianza, que había asumido el 17 de octubre.