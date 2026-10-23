Daniel Barragán asegura que su hermana renunció a EsSalud: “Me dijo que se sentía incómoda”
A raíz de la salida de su hermana como asesora II de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), el senador de Obras, Daniel Barragán, afirmó que María del Carmen Barragán Coloma decidió renunciar al puesto debido a la presión mediática.
“Nosotros podemos soportar un poco de presión porque somos políticos pero a veces a los profesionales no les gusta estar en esta situación. Ella sí me llamó y me dijo que se sentía incómoda”. dijo a los medios de comunicación.
Asimismo, negó haber recomendado a algún familar para ocupar puestos en la administración pública. “Yo jamás he pedido un favor o servicio para un familiar en el Estado. Yo he tenido cargos altos en el Estado y nunca he pedido un servicio para ella. Ella, como es una técnica, como es una gerente,es una profesional”, explicó.
La salida de la abogada se formalizó mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001407-PE-ESSALUD-2026, fechada el 22 de octubre. El documento establece que se da por concluida su designación en el cargo de confianza, que había asumido el 17 de octubre.
“Yo conozco a mi hermana. Ella ha tenido cargos muy altos en el Estado. Jamás ha tenido una denuncia, siempre ha salido impecable y en cargos muy difíciles como es EsSalud también. Ella fue gerente general de EsSalud”, añadió Barragán.
DESIGNACIÓN COINIDIÓ CON DEBATE DE FACULTADES
El nombramiento de María del Carmen Barragán generó cuestionamientos debido a que se produjo dos días antes de la participación del senador en la Comisión de Constitución del Senado, donde se debatió y votó el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Aunque Daniel Barragán no integra esa comisión como miembro titular, asistió presencialmente a la sesión. En esa jornada, integrantes de su bancada respaldaron la propuesta del Gobierno.
ESSALUD DEFENDIÓ LA CONTRATACIÓN
Antes de la salida de la abogada, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, defendieron su incorporación y afirmaron que respondía a criterios técnicos. Ambos descartaron que existiera un acuerdo político relacionado con la votación de las facultades legislativas.
Tomás aseguró que ella misma había convocado a María del Carmen Barragán y explicó que la conocía desde años anteriores, cuando ambas trabajaban en materia de salud infantil. Según indicó, la abogada había sido directora general del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) en 2023, mientras ella se desempeñaba como directora del INO San Borja.