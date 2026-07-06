Keiko Fujimori se reunirá esta tarde con el presidente del BCRP, Julio Velarde

La presidenta electa Keiko Fujimori se reunirá con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, en horas de la tarde de este lunes 6 de julio, de acuerdo con fuentes de Latina Noticias. Anteriormente, el economista, cuya gestión culminará el 28 de julio, había manifestado públicamente su disposición a mantenerse al frente de la institución.

La presidenta de Fuerza Popular viene sosteniendo diversos encuentros con líderes y organizaciones políticas en miras al inicio del próximo gobierno. En los últimos días, personajes como Enrique Valderrama, excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Yehude Simón, candidato a la alcaldía de Lima de Tierra Verde, el expresidente del Congreso, José Williams, han visitado a la futura mandataria.

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que también sostendrá un diálogo. “Quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición, justamente. ¿Para qué? Para que el tema de seguridad ciudadana, donde tenemos gente con un equipazo con lo que tiene Carlos Álvarez, sea el tema número uno“, dijo el empresario durante una presentación partidaria en el Rímac.

OTRAS REUNIONES DE KEIKO FUJIMORI

Una vez proclamada como la presidenta electa del Perú, Fujimori anunció que entre las prioridades de su gobierno estará combatir la inseguridad ciudadana y atender los efectos que tendrá el fenómeno El Niño en el país.

En el marco de las acciones que viene emprendiendo, se encuentra la inauguración de la llamada Oficina de la Presidenta Electa, una entidad no oficial conformada por un equipo político y técnico que encabezará junto al senador y segundo vicepresidente electo Miguel Torres y Marco Vinelli, quien participó como especialista en Agricultura en su equipo técnico, con el fin de coordinar la transferencia de gestión, evaluar el estado de los ministerios y acelerar la puesta en marcha de las primeras medidas de gobierno.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno. A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos”, dijo la lideresa naranja al compartir las redes oficiales de la Oficina de la Presidenta Electa.