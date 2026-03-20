Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que expondrá cada candidato
Las Elecciones Generales 2026 entran en su fase decisiva. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organiza el debate presidencial oficial, en el que 35 candidatos presentarán sus planes de gobierno antes de los comicios del 12 de abril. El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja) desde las 8:00 pm en seis fechas distintas.
Cronograma y Horarios del Debate
El ciclo de encuentros se divide en dos etapas clave, con transmisiones en vivo desde las 8:00 p.m. hasta las 10:30 p.m.:
Primera Fase: 23, 24 y 25 de marzo.
Segunda Fase: 30, 31 de marzo y 1 de abril.
Cada jornada durará aproximadamente dos horas con 30 minutos, permitiendo que 12 candidatos por noche expongan sus propuestas bajo un formato de confrontación e intercambio de ideas.
Estructura y Formato del Evento
Para garantizar equidad y dinamismo, el JNE ha diseñado un formato de cuatro bloques temáticos:
Exposición de planes: Cada postulante dispone de 1 minuto para su propuesta central y 2.5 minutos para réplicas o preguntas entre pares.
Participación ciudadana: Los moderadores plantearán preguntas grabadas por ciudadanos de diversas regiones. Los candidatos tendrán 90 segundos para responder.
Eje prioritario: Profundización en un tema específico con tiempos delimitados para el debate.
Mensaje final: Un minuto de cierre para dirigirse al electorado.
La participación en el debate presidencial es estrictamente personal, es decir, no se permite la intervención de vicepresidentes o delegados, salvo resoluciones excepcionales del Jurado Electoral Especial (JEE).
Temas Principales por Etapa
La agenda se ha distribuido para cubrir las demandas más urgentes de la sociedad peruana:
Bloque 1 (23 al 25 de marzo)
Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado.
Integridad pública y estrategias anticorrupción.
Bloque 2 (30 de marzo al 1 de abril)
Generación de empleo y reactivación económica.
Educación, innovación tecnológica y modernización del sistema educativo.
Distribución de Candidatos por Fecha
Lunes 23 de marzo
Participan: José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Alex Gonzales (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza).
Martes 24 de marzo
Participan: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Walter Chirinos (PRIN), Ricardo Belmont (Obras), Charlie Carrasco (Unido Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Espá (Sí Creo), George Forsyth (Somos Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
Miércoles 25 de marzo
Participan: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Paul Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
Cabe apuntar que los grupos se reorganizarán para la segunda fase del 30 de marzo al 1 de abril, con el objetivo de fomentar nuevos intercambios entre los candidatos.
Moderadores y Transmisión
La conducción del debate estará a cargo de reconocidos periodistas:
Etapa 1: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.
Etapa 2: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.
La señal será emitida a través del canal de YouTube de Latina Noticias, garantizando acceso gratuito a nivel nacional.
Incidencias y Bajas
Cabe precisar que el número de participantes se redujo de 36 a 35 tras el sensible fallecimiento de Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores). Asimismo, la situación de Vladimir Cerrón (Perú Libre) permanece en evaluación legal debido a que se encuentra prófugo de la justicia, lo cual restringe su presencia física en el debate presidencial.