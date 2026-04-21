Declaran vacancia de la jefatura de la ONPE tras salida de Piero Corvetto

Tras la confirmación de la renuncia de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró oficialmente la vacancia del cargo de jefe de la ONPE.

Según relata la JNJ, la decisión se tomó durante una sesión extraordinaria en el Pleno de los miembros de la institución, donde se decidió por unanimidad la desertación del máximo cargo en la ONPE.

Con ello, los magistrados señalan que la salida de Corvetto no tiene que perjudicar las investigaciones por las irregularidades presentadas el 12 de abril durante la realización de la primer jornada electoral.

La decisión fue notificada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE, y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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