Denisse Miralles sobre jóvenes que postularon a Beca 18: “Sí tendrán sus becas”

En entrevista con Punto Final, la ministra de Economía, Denisse Miralles, confirmó que el Gobierno de José Jerí dispuso medidas excepcionales para una modificación en el presupuesto que permita que los jóvenes que postularon a Beca 18 esperanzados en obtener una de las 20 mil plazas adicionales prometidas por la gestión de Dina Boluarte sí tendrán sus becas.

“Este Gobierno ha resuelto el problema generado por el Gobierno anterior… Sabiendo que no tenían presupuesto, anunciaron más becas. Fue una irresponsabilidad”, declaró.

Frente a ello, Denisse Miralles confirmó que se dispusieron algunas modificaciones en el presupuesto para cumplir con las becas anunciadas: “Hemos puesto artículos para hacer cambios en el presupuesto. Sí van a tener las becas”.

Por otro lado, anunció una reestructuración de los programas sociales: “Justamente esto es lo que hemos encontrado en varios sectores. Estamos reestructurando varios programas. La asistencia social tiene que darse, pero no para que la gente se acostumbre a ellas, sino para que creen oportunidades”.

DESTACA CRECIMIENTO EN RECAUDACIÓN

De acuerdo a un balance realizado por el MEF, la gestión del presidente José Jerí es consciente de que es “un Gobierno corto, pero que ha tomado el toro por las astas”. Frente a ello, destacó que este año le irá bien al país en materia de recaudación: “Este año nos fue bien en la recaudación y ese será nuestro legado”.

Como parte de ello, para el 18 de diciembre el Ejecutivo está activando un acuerdo de crecimiento fiscal, algo equivalente a un “acuerdo nacional económico”. Para ello se convocará a exministro de economía y a sectores que intervienen en el crecimiento fiscal del país.

En tanto, la titular del MEF se refirió a la relación con el Congreso de la República y las iniciativas que se emiten y generan un gasto al Estado, indicó que buscan una relación equilibrada con este poder del Estado: “Las leyes no crean dinero. Algo que necesita el país es unidad y queremos un diálogo con el Congreso… No se puede prometer lo que no se tiene”.

