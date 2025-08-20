Desde Acción Popular sugieren expulsión de Elvis Vergara tras aceptar presidir comisiones parlamentarias

El exvicepresidente del Congreso y militante de Acción Popular, Luis Roel Alva, en entrevista con el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, cuestionó la designación del congresista Elvis Vergara como presidente de las comisiones de Ética y de Fiscalización.

“No era el momento político adecuado. El mismo congresista Vergara debió decir ‘yo tengo investigaciones, denuncias, tengo una mochila pesada que se va a hacer más pesada cuando yo acepte la Comisión de Fiscalización o la Comisión de Ética‘”, remarcó.

Sostuvo que Acción Popular, partido al que pertenece Vergara, debe “llamar al orden y a la disciplina” a sus congresistas y retirar al legislador de la comisión.

“Esto se puede abordar a través de un procedimiento disciplinario que busque su expulsión por no haber seguido los mandatos de la dirigencia. Eso ya es una falta grave. Como representante del partido tienes que hacer caso a lo que te señalan tus dirigentes”, enfatizó.

Roel Alva advirtió que la crisis de representación política se agrava con este tipo de decisiones y pidió a los electores ser más informados en los próximos comicios. “El voto de protesta puede llevar al poder a figuras sin preparación ni compromiso, y al final los perjudicados son los ciudadanos”, concluyó.

DESTACA DECISIÓN DEL TC SOBRE INVESTIGACIONES A LA PRESIDENTA

De otro lado, Luis Roel Alva destacó la importancia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece criterios claros sobre las investigaciones a presidentes en funciones.

“El TC ha puesto fin a interpretaciones contradictorias entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso. Ahora queda claro que se puede recabar pruebas documentales y testimoniales, incluso del Presidente en funciones, aunque la investigación formal se suspenda hasta que concluya su mandato”, explicó.

El excongresista recordó que la figura de la vacancia presidencial también fue precisada por el TC, al establecer que se requieren 87 votos y no una mayoría simple. “Esto corrigió una distorsión histórica: no tenía sentido exigir más votos para destituir a un Contralor que a un Presidente de la República”, subrayó.

