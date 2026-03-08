Desde el exabogado de Castillo a varios congresistas: las visitas que marcan el inicio del Gobierno de Balcázar

Es mediodía del viernes 6 de marzo y el calor cae con fuerza sobre el Centro de Lima. Frente a la Estación de Desamparados, dos personajes llaman la atención mientras buscan ingresar a Palacio de Gobierno. Tras unos minutos de espera, finalmente cruzan las rejas de la sede del Ejecutivo.

Se trata del abogado José Palomino Manchego y del empresario Marco Antonio Arrunátegui. El primero fue abogado del expresidente Pedro Castillo durante los procesos de vacancia en 2022. El segundo es un empresario conocido, propietario de un medio escrito y excandidato presidencial en 2001, quien hasta enero postulaba al Senado por el Partido Aprista Peruano, antes de renunciar tras disputas internas.

Una hora y media después, ambos abandonan Palacio de Gobierno. El registro oficial consigna que sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente José María Balcázar. Sin embargo, cuando se le consulta, Arrunátegui asegura que no logró reunirse con el mandatario y que su intención era concretar una entrevista para su medio.

La versión cambia cuando habla su acompañante. Palomino Manchego afirma que acudieron a tratar el tema del presupuesto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque reconoce que Arrunátegui tenía interés en una entrevista. Dos explicaciones distintas sobre una misma visita.

Más tarde, al ser consultado nuevamente, el abogado también se desmarca de cualquier vínculo actual con Pedro Castillo. Señala que su participación se limitó a la defensa del exmandatario durante los procesos de vacancia y la acusación por traición a la patria, insistiendo en que hoy no mantiene relación con él.

Las dudas crecen cuando la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos confirma que ese mismo día la rectora Jeri Ramón Ruffner sostuvo una reunión con el presidente Balcázar en ese horario, pero sin la presencia de Palomino ni Arrunátegui. Incluso, imágenes registran a la rectora saliendo de Palacio minutos antes que los dos visitantes.

Pero ellos no han sido los únicos en cruzar las puertas de Palacio en las primeras semanas del Gobierno de Balcázar. El mandatario ha recibido a congresistas de distintas bancadas, autoridades regionales, dirigentes sindicales e incluso representantes de la minería informal.

Entre los parlamentarios que más lo han visitado figuran Kelly Portalatino, Pasión Dávila y Darwin Espinoza. A ellos se suman encuentros con figuras cercanas a Podemos Perú, como el abogado Raúl Noblecilla, y reuniones impulsadas por el congresista Guido Bellido, quien llevó a dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal para plantear demandas sobre la formalización minera.

Así, mientras se acerca la presentación del gabinete encabezado por Denisse Miralles el próximo 18 de marzo, las visitas a Palacio empiezan a dibujar el nuevo mapa político alrededor del presidente Balcázar. Entre reuniones, versiones cruzadas y aliados emergentes, el poder comienza a reconfigurarse.

