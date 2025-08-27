Dina Boluarte anunció proyecto de ley para “defender la soberanía nacional”: ¿de qué trata?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció hoy que presentará un proyecto de ley para reforzar la defensa de la soberanía nacional, en respuesta a las críticas por la reciente promulgación de la ley de amnistía que fue aprobada en el Congreso.

Como se recuerda, dicha norma ―que otorga amnistía a policías, militares y miembros de los comités de autodefensa que presuntamente cometieron violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo― fue cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante la crítica de la entidad internacional, la mandataria puso en duda la permanencia del Perú dentro del Sistema Interamericano. Y lanzó la advertencia del contenido de su iniciativa.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía, y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a la voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, indicó Boluarte.

La jefa de Estado remarcó que defender la soberanía no es un acto aislado, sino la garantía de la libertad, la democracia y el porvenir de las próximas generaciones.

¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN?

Las declaraciones de la presidenta Boluarte respecto a la defensa de la soberanía nacional nos hace remontar a lo que dice la Constitución Política sobre este tema. Específicamente, nos referimos al artículo 44 de la Carta Magna que dice textualmente lo siguiente:

“Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, señala.

“Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior”, agrega.

Cabe recordar que desde el Gobierno se impulsa la salida del Perú del Sistema Interamericano. Incluso, el premier Eduardo Arana y el canciller Elmer Schialer plantearon la posibilidad de que se forme una comisión especial de expertos que analice este escenario.

