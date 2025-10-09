Piden a todas las embajadas en Perú a no dar asilo a Dina Boluarte

Lo último. El congresista Elías Varas Meléndez envió un oficio múltiple a todas las embajadas en Perú en donde se pide no darle asilo político a la presidenta Dina Boluarte ante el eventual caso de que proceda la vacancia contra ella, o la mandataria presente su renuncia al cargo.

Con el asunto de “solicitud de alerta diplomática ante eventual intento de fuga o asilo de Dina Boluarte”, el parlamentario envió el múltiple oficio dirigido a embajadas de Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Corea, Austria, Alemania, Colombia, El Salvador, Francia y muchos países más.

“En ese contexto, existen versiones fundadas y precedentes históricos que sugieren la posibilidad de que la señora Boluarte, en caso de aprobarse su vacancia, intente evadir la acción de la justicia recurriendo a alguna embajada para solicitar asilo o refugio político, con el propósito de sustraerse a las investigaciones y procesos judiciales que podrían iniciarse una vez concluido su mandato”, se agrega en el documento.

En las últimas horas, se mencionó que Dina Boluarte habría estado pidiendo asilo en las embajadas de Ecuador y Brasil, por ello, es que su abogado, Juan Carlos Portugal, llegó en horas de la tarde a Palacio de Gobierno tras un pedido de urgencia por parte de la presidenta.

