Diputados y senadores contrataron en sus despachos del Congreso a aportantes de sus campañas

Senadores y diputados del Congreso de la República han incorporado a sus despachos a personas que previamente les hicieron aportes de campaña, en dinero o en especies. La Unidad de Investigación de Latina cruzó datos de los registros de aportantes de la ONPE y las planillas del Parlamento al cierre de agosto, para obtener esta información.

Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, el problema no es necesariamente legal, sino de gestión: explicó que, si bien estos trabajadores pueden cumplir con los requisitos formales, muchas veces carecen de experiencia en labor parlamentaria y terminan actuando como intermediarios entre el congresista y la ciudadanía, en lugar de cumplir funciones técnicas.

ESTOS SON LOS CASOS IDENTIFICADOS

Uno de los casos es el del diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú, quien tiene como técnico de su despacho, con un sueldo de S/5.800, a José Gabriel Mendoza Salazar, quien aportó S/5.226 a su campaña en cuatro entregas.

Un patrón similar se repite con el diputado limeño Javier Cipriani, de Renovación Popular, cuyo asesor principal, Jaime Vargas Montenegro, aportó S/4.590 y hoy percibe un sueldo superior a los S/14 mil. El diputado Jair Manrique, de Ahora Nación, contrató como técnico a José Miguel Escalante, con un salario de S/8.300, quien dio S/2.050 a su campaña, reflejado en 50 cajas de preservativos para una iniciativa denominada ‘Ponte el Casco’.

La diputada de Fuerza Popular Jessica Navas, por su parte, tiene en su despacho a Salomón Macedo, quien le aportó S/6.300 y hoy gana más de S/12 mil como asesor. Otros casos identificados incluyen al diputado Gabriel Gonzáles, quien recibió una camioneta por parte de su actual asesor; al diputado José Marcelo, con una entrega en especies de S/4.300; y al diputado César Tito Rojas, cuyo auxiliar contribuyó con S/1.800.

En el Senado también se registraron otros casos: el senador Andrés Luján contrató como auxiliar a un aportante de S/2.900, mientras que el tercer vicepresidente de la Cámara Alta, Edgar Mancha, incorporó a dos personas que financiaron su campaña.

Todos los legisladores consultados coincidieron en señalar que sus colaboradores cumplen los requisitos legales para ocupar los cargos. Mientras tanto, el gasto corriente del Congreso ya supera los 900 millones de soles.

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