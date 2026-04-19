Dueño de Galaga sobre retrasos en entrega de material electoral: “Desplegamos casi 450 unidades”

Investigado como uno de los presuntos responsables de la demora en la entrega del material electoral del domingo 12 de abril, Juan Alvarado , propietario y fundador de Galaga SAC, rompió su silencio. Aseguró que esto se debió a que estaba en proceso la ejecución del servicio y para no entorpecer optó por esperar.

Si bien ONPE maneja una versión sobre el retraso, Galaga también tiene la suya. En una entrevista exclusiva para Punto Final aseguró que se comunicó —vía whatsApp— con Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, para decirle que tenía 35 unidades que no habrían cargado el material electoral y no podían salir a hacer su ruta prevista. Este le devuelve la llamada y le dice que esperen porque “ya va a salir el material”.

De acuerdo a material audiovisual al que accedió Punto final, se observa que empieza a amanecer y los camiones de Galaga siguen ahí esperando que se cargue el material electoral por parte de los trabajadores de ONPE. También se aprecia a Juan Phang, pero este se muestra sin capacidad de reacción ante el caos. Al igual que una comisionada de la ONPE que no sabe qué hacer.

La distribución del material electoral a 168 rutas debía empezar a las 10 de la noche del viernes 10 de abril, mientras que las 49 restantes estaban programadas para las 7 de la mañana del sábado 11 de abril. Desde Galaga aseguran que tenían los vehículos suficiente para completar el servicio distribuidos en tres almacenes: en eucaliptos —donde se hacía la carga— un almacén en lúcumo y un almacén en san pedro life.

De acuerdo a la versión de Alvarado, el cronograma de salida fue modificado por la ONPE el 11 de abril entre las 7:30 de la noche y la medianoche. El último vehículo de Galaga recién salió del almacén de la ONPE el mismo domingo 12 de abril a las 5:51 de la mañana, cuando el reparto en todos los puntos asignados les toma aproximadamente 12 horas.

Alvarado afirma que Galaga tenía todos sus camiones desplegados para la entrega del material pero que la ONPE no tenía listo dicho material. Y rechaza la versión ofrecida por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en la que asegura que Galaga no contaba con el número de camiones del tamaño requerido y eso fue postergando la carga de camiones.

“Eso es totalmente falso. la empresa galaga cumplió con brindar los recursos tanto en cantidad de unidades y cantidad de personas para la estiba y para el reparto oportunamente”, explicó Alvarado.

ASEGURA QUE SE DESPLEGARON CASI 450 UNIDADES

Sostiene que la búsqueda, una semana antes, de choferes, vehículos y auxiliares a través de redes se debió a que querían asegurar una contingencia para cubrir el transporte ante cualquier necesidad.

“Nosotros hemos atendido procesos grandes, y siempre han hecho eso de pedir una semana antes. Nosotros semanalmente convocamos choferes, auxiliares y vehículos. Tenemos contratos con empresas privadas que tenemos que atender y también tienen demanda y picos de atención como son las campañas navideñas, 28 de julio, día de la madre y para eso tenemos que tener mapeado unidades para prestar servicios. nosotros siempre estamos convocando”, dijo Alvarado.

En tanto, indicó que le comunicó a Juan Phang que habían 35 unidades esperando la carga y que no podía amontonar 80 unidades en la puerta: “No puedo, están dentro de todo el almacén, están dentro de todos los almacenes”.

Finalmente, Juan Alvarado explica que el principal ingreso de Galaga no son las contrataciones del Estado, sino el sector privado. Sostiene que la facturación con el Estado no llega ni al 30% de lo que se factura con empresas privadas. Serán las autoridades las que determinarán quién tiene la razón, si la ONPE o la empresa Galaga respecto a las demoras en el traslado del material electoral que afectaron el normal desarrollo del proceso en diversos centros de votación de Lima Sur y Lima Oeste.

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