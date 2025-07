Economista Paola del Carpio analizó el Mensaje a la Nación de Dina Boluarte | VIDEO

Tras el Mensaje de la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio, al economista Paola del Carpio de REDES analizó el discurso de la presidenta y precisó que la mandataria ‘olvidó’ varios temas importantes sobre todo en el ámbito económico.

“Yo pienso que cuando tú das un discurso de 4 horas, es difícil que le estés hablando a alguien en particular (…) No sentí mayor mensaje en el tema tan importante que es la minería ilegal o la formalización minera, no son lo mismo pero tienen el mismo cruce”, comentó Del Carpio a Santiago Gómez en una edición especial del noticiero ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’.

Asimismo, la economista señaló que el Perú está creciendo económicamente, sin embargo, no hay acción de alguien en específico sino que las condiciones ya están dadas. “El Perú está creciendo más de lo que estábamos esperando para este trimestre, lo cual es positivo pero son las condiciones están dadas para que crezcamos y afortunadamente está ocurriendo sobre todo por el tema de la agroexportación, también delos precios de los productos como el cobre y el oro están muy elevados y eso nos impulsa”, explicó.

NO HUBO UN MENSAJE DIRECTO

La economista Paola del Carpio precisó que la presidenta no mencionó temas exactos en cuanto a la economía y a temas importantes hoy en día: “No ha sido algo que ha sabido sintetizar, priorizar. Decir, estas son mis prioridades, las últimas cosas que voy a hacer en ese sentido”, señaló.

Asimismo, Del Carpio destacó que hay una disposición y un apoyo a la inversión privada: “Que haya más participación privada en la inversión pública, eso es positivo”, finalizó.

