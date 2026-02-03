Edita Vargas tras impedir ingreso de Ciro Castillo al GORE Callao: “No es chacra de nadie”

Edita Vargas, vicegobernadora Regional del Callao, se pronunció sobre el intento fallido de Ciro Castillo Rojo de retomar su puesto en la sede estatal luego de salir de la clandestinidad gracias a un fallo del Poder Judicial que varía la orden de prisión preventiva en su contra por comparecencia con restricciones.

Tras rechazar haberse aferrado al cargo, Vargas Cerón aseguró que impidió el ingreso de Castillo Rojo al GORE ya que aún no se ha emitido un acuerdo de consejo regional que avale su regreso como gobernador. Asimismo, rechazó el uso de la violencia durante su intento de retomar sus funciones.

“No se ingresa en forma agresiva como el día de ayer a pretendido ingresar, porque esta es una institución publica, no es chacra de nadie, todos merecemos respeto, hay funcionarios, trabajadores nombrados, contratados, locadores, ha habido una agresión, chancaban las puertas, habían cohetes, se escuchó cosas muy fuertes, nos asustó mucho a los trabajadores y por eso cerramos la puerta”, señaló la gobernadora interina del GORE Callao.

En esa línea, exhortó a los consejeros a realizar una sesión pública como ordena la Ley para que se decida si Ciro Castillo será restituido, caso contrario, pide que la decisión sea dejada en manos del Jurado Nacional de Elecciones ya que se llevará a cabo un proceso por vacancia.

El pasado 30 de enero, el Poder Judicial aceptó la apelación de la defensa de Ciro Castillo Rojo y dispuso que continúe el proceso en libertad. La medida se dictó casi 20 días después de ordenar 24 meses de prisión preventiva en su contra por presunta organización criminal y colusión agravada.

