Eduardo Salhuana: «En el Congreso no hay ningún búnker»

Eduardo Salhuana, en una reciente conferencia de prensa, aseguró que no existe un búnker en el despacho presidencial del Congreso. Esto, luego de que Mirta Vasquez confirmará la existencia de un «espacio secreto» en el despacho.

«En el Congreso no hay ningún búnker, ni acá ni en ninguno de los edificios. Todos los sitios son públicos, conocidos y todos están al servicio de los parlamentarios», afirmó Salhuana.

Salhuana agregó que “no hay ducha, ni jacuzzi ni nada que se le parezca», pues se trataría de un kitchenet.

ESPACIO SECRETO

Cabe recordar que la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vázquez, había mostrado anteriormente en el documental «Peruanas del Bicentenario» un espacio donde se ve una camilla para masajes.

«Yo cuando llego a la Presidencia del Congreso una cosa que me sorprende -y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más- […] es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos. Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con sala, comedor, cocina. Tiene una habitación donde yo encontré una cama de masajes, que es una cama pequeña, pero me dicen que, anteriormente, había una cama, etc.», dijo Mirtha en el documental.

Salhuana está dispuesto en colaborar con la investigación ante los pedidos de información que requiera el Ministerio Público. Además, fue él quien pidió al Oficial Mayor del Congreso que investigue «en personal y las oficinas» para esclarecer diversos temas que involucran al ejecutivo.