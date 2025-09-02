El Frontón: Aprueban construcción de penal de máxima seguridad en la isla
El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó por unanimidad la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y cuenta con el respaldo de instituciones del Estado, la academia y la sociedad civil.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, explicó que el establecimiento busca aislar a líderes criminales para evitar que sigan ordenando delitos desde penales comunes. Calificó la medida como “histórica” y aseguró que permitirá enfrentar con mayor firmeza a la criminalidad organizada.
¿QUIÉNES RESPALDAN LA MEDIDA?
El proyecto cuenta con el apoyo del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, universidades y gobiernos regionales.
La construcción se ejecutará bajo la modalidad de obras por impuestos, lo que garantizará rapidez y estándares modernos de seguridad e infraestructura.
Un equipo del Minjusdh ya inspeccionó la isla y delimitó las zonas para la obra, que incluirá el penal, una planta de tratamiento de agua potable, otra de aguas residuales y un reservorio.