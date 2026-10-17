El Niño costero alcanza magnitud extraordinaria: ENFEN advierte calentamiento del mar hasta 2027

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emitió el Comunicado Oficial N.° 18-2026, en el que advierte que las condiciones de El Niño costero en el Perú se prolongarían hasta el otoño del año 2027. Según el informe técnico, la temperatura superficial del mar en el Pacífico mantiene anomalías positivas con una tendencia ascendente.

Frente a la costa peruana (región Niño 1+2), es más probable que el calentamiento marino se mantenga con una magnitud de extraordinaria hasta enero de 2027, para luego disminuir a una intensidad fuerte hacia inicios del otoño de dicho año. En tanto, en el Pacífico central (región Niño 3.4), la temperatura continuará en niveles de muy fuerte hasta febrero de 2027.

PREVISIONES DE LLUVIAS, TEMPERATURAS Y RÍOS EN EL PAÍS

Ante este escenario de calentamiento anómalo, el ENFEN proyectó que para lo que resta del 2026 e inicios del verano de 2027 se registrarán lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental. En contraste, en la sierra sur y la región amazónica se esperan precipitaciones de normales a inferiores, lo que mantendrá el nivel del lago Titicaca por debajo de sus valores habituales.

Respecto a las temperaturas del aire, se prevé que continúen valores muy superiores a los promedios climáticos en toda la franja costera, con la posibilidad de marcar nuevos récords históricos hasta el próximo verano. Por su parte, los caudales de los ríos de la costa norte y centro (como Tumbes, Piura, Rímac y Chillón) experimentarán incrementos significativos a partir de noviembre y diciembre.