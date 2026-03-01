Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 1 de marzo

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 27 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– José Williams (Avanza País) – Lima

9:00 a.m. | Bicicleteada. Punto de encuentro Larcomar. Fin de la bicicleteada en Barranco.

11:30 a.m. | Inauguración de base en Surco. Av Surco 391.

– Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – SJL

3: 00 p.m. | Mercado Hatun Llaqta. Presentación de artistas.

– Wolfgang Grozo (Identidad Democrática) – Surco

10:30 a.m. | Cancha deportiva La Cruceta. Diálogo con la FAP.

– César Acuña (Alianza para el Progreso) SJL

6:00 p.m. | Reunión con vecinos de San Juan de Lurigancho para escuchar sus problemáticas. Punto de reunión en la cuadra 5 de la Av. Los Duraznos.

REGIONES

– Mario Vizcarra (Perú Primero) – Ayacucho

9:00 a.m. | Encuentro con militancia en la provincia de Huanta.

– José Luna (Podemos) – Chimbote

3:00 p.m. | Mitin en boulevard Isla Blanca.

– Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido) – San Martín

– Enrique Valderram (Partido Aprista) – Puno

9:30 a.m. | Mitin en mercado de Acora.

