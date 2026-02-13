Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 13 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 13 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Jose Williams (Avanza País) Lima

11 am Protesta frente al JNE por supuesta sentencia no declarada.

– Walter Chirinos (PRIN) en Independencia

6 pm presentación de candidatos

Costado de la estación Naranjal

REGIONES

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) Trujillo

– César Acuña (APP) en Huánuco

12 m “Acuña Escucha” en la Cancha sintética el 23

– Jose Luna (Podemos) en Huancayo

– Enrique Valderrama (Apra) Pucallpa

10 am rueda de prensa en local partidario

4 pm Caravana. Monumento La Dulcera – cuadra 6 de Av Saenz Peña

7 pm Mitin. cuadra 2 Jr. Raymondi

– Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) en Chancay

8 am parten a Chancay.

