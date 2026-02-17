Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 17 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este martes 17 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA:

– Rafael Belaúnde (Libertad Popular) en Lince.

10 a.m| Presentación de equipo, propuesta contra el crimen y reforma de ley de vacancia.

Calle Manco Segundo 2628.

– Ronald Atencio (Venceremos) en Ate.

7 p.m.| Presentará políticas sobre PetroPerú.

Av. Central 219.

REGIONES:

– César Acuña (APP) en Áncash.

Encuentro militantes en Casma – plazuela Naciones Unidas.

11 a.m. | Huarmey. Caravana.

12 p.m.| Mercado Modelo.

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en Tacna y Moquegua.

12:30 p.m. | Llegada a Tacna.

3 p.m. | Llegada a Moquegua y reunión con candidatos.

4 p.m. | Conferencia de prensa en el Local de Construcción Civil.

5 p.m | Mitin en Chanchas del Matrero, Av. Circunvalación, frente a la feria del Pedregal.

– Perú Libre en Trujillo.

3 p.m. | Jirón Bolívar 841.

