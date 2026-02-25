Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 25 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este miércoles 25 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Carlos Álvarez (País para Todos)

8 a.m. | Recorrido Mercados.

– Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

9 a.m. | Caminata en Gamarra.

– César Acuña (APP) en Chorrillos y Villa El Salvador.

6 p.m. | “Acuña Escucha”.

– Jorge Nieto, Rafael Belaúnde y Mesías Guevara participarán en foro sobre minería artesanal, en Miraflores.

9 a.m. | Hotel Boulevard. Av. José Pardo 771.

REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en Iquitos.

– Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la Selva Central.

– Enrique Valderrama (Apra) en Ayacucho.

8 a.m. | Conferencia de prensa. Auditorio Cámara de Comercio de Ayacucho.

