Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 8 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este domingo 8 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Alex González (Partido Demócrata Verde) en Lima.

8 a.m. | Bicicleteada en Miraflores (inicia en parque Washington).

– Carlos Jaico (Perú Moderno) en Lima.

9 a.m. | Caravana y volanteo en terminal pesquero, en Villa María del Triunfo, y en el mercado Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores.

– Rafael Belaunde (Libertad Popular) en Lima.

2 p.m. | Local comunal de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho.

REGIONES

– César Acuña (Alianza para el Progreso) en San Martín (Picota y Bellavista).

9 a 6 p.m. | Candidato en “Acuña Escucha”.

– José Luna (Podemos) en Trujillo.

– Enrique Valderrama (Apra) en Yurimaguas.

7 a.m. | Inicio de actividades.

7 p.m. | Pasacalle, conferencia de prensa con candidatos en Moyobamba.

– Roberto Chiabra (Unidad Nacional) en Arequipa.

3:30 p.m. | Visita proyecto Corio, en Islay.

6 p.m. | Encuentro con organizaciones sociales de base en Arequipa.

– Ronald Atencio (Venceremos) en la selva central.

9 a.m. | Llegada a La Merced – conferencia de prensa en local partidario.

11:30 a.m. | Llegada y recorrido por feria semanal de Pichanaki.

2 p.m. | Llegada a Pangoa – mitin en comunidad nativa en Shavini.

6 p.m. | Inauguración de local partidario en Satipo.

– Paúl Jaimes (Progresemos) en Ayacucho.

– Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) en Tumbes.

10 a.m. | Caminata en el centro de la ciudad.

– Charlie Carrasco (Demócrata Unido) en Amazonas.

– Walter Chirinos (Partido Regionalista de Integración Nacional) en Puno.

