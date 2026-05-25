Elecciones 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Culminado el primer debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, se abrirá un nuevo espacio de intercambio de propuestas este domingo 31 de mayo entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El último encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que la ciudadanía podrá escuchar las propuestas que tienen ambas fuerzas políticas previo a la decisiva jornada electoral del 7 de junio.

El debate se realizará el domingo 24, desde las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. La transmisión oficial estará a cargo de los canales oficiales del Estado, pero Latina Noticias contará con una programación especial para llevar todos los detalles de la importante jornada.

El debate de técnicos estuvo marcado por seis bloques: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medioambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y, finalmente, salud.

Para el debate entre candidatos presidenciales, se diseñó un intercambio de ideas organizado en cuatro bloques: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud y, como último bloque, economía, empleo y reducción de la pobreza.

EL ORDEN DE PARTICIPACIÓN

El bloque inicial lo abrirá Keiko Fujimori y lo culminará Roberto Sánchez. El segundo bloque lo iniciará el candidato de Juntos por el Perú y lo cerrará la representante de Fuerza Popular. Así se administrará la participación de forma escalonada hasta el cuarto y último bloque, el cual lo iniciará Sánchez y lo cierra Fujimori.

En cuanto a los moderadores, para el debate presidencial se eligió a los periodistas Angélica Valdez y Carlos Villarreal. Ellos serán los encargados de mantener el orden y conducir correctamente el intercambio de ideas en el Centro de Convenciones de Lima.

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