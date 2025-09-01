Elecciones 2026: ¿cuáles son las tres alianzas políticas oficializadas por el JNE?

En el marco de las Elecciones Generales de 2026, el escenario político comienza a definirse con las primeras alianzas que buscan asegurar un mayor respaldo ciudadano. Con más de 40 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas, algunos han optado por unirse en coaliciones para aumentar sus posibilidades de éxito en los próximos comicios. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha comenzado a oficializar estas inscripciones.

¿CUÁLES SON LAS TRES ALIANZAS POLÍTICAS OFICIALIZADAS POR EL JNE?

Este 1 de septiembre marca un hito en el cronograma electoral, pues vence el plazo para que las agrupaciones políticas formalicen sus alianzas y queden habilitadas para participar en la contienda. Algunas coaliciones ya cuentan con el visto bueno del JNE.

Entre las alianzas que lograron superar tachas y observaciones, destaca Venceremos. Este bloque reúne al partido Voces del Pueblo, liderado por el congresista Guillermo Bermejo, y al movimiento Nuevo Perú, fundado por Verónika Mendoza. La apuesta presidencial de esta coalición es Vicente Alanoca, antropólogo con estudios de doctorado en Derechos Humanos. Su símbolo oficial es la hoja de coca. Durante el proceso de inscripción enfrentaron tres tachas, ninguna de ellas admitida.

Otra coalición ya registrada es Unidad Nacional. Se trata de una alianza conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz —liderado por Roberto Chiabra— y Peruanos Unidos ¡Somos Libres! En este caso, el congresista y militar en retiro Roberto Chiabra aparece como el principal candidato de la agrupación. Cuenta, además, con el respaldo de figuras políticas como Javier Bedoya, secretario del PPC, quien destacó su experiencia como una credencial clave para liderar.

La tercera alianza oficializada lleva por nombre Fuerza y Libertad. Está integrada por Batalla Perú y Fuerza Moderna, organización liderada por la exministra Fiorella Molinelli, quien también aspira a la presidencia. Aunque enfrentó dos tachas en el proceso, ambas fueron desestimadas. Molinelli ha sumado a sus filas el apoyo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, afiliado a Fuerza Moderna desde mediados de 2024.

SE QUEDARON FUERA

No todas las propuestas de coalición han logrado consolidarse. Es el caso de la unión entre el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y Primero la Gente (PLG), cuya inscripción aún no ha sido reconocida por el JNE. Problemas internos y acusaciones de irregularidades en los trámites han debilitado el proyecto, al punto que la propia dirigencia del PTE solicitó anular la inscripción, alegando fraude en el procedimiento.

A esto se suma que, en un inicio, la alianza entre PTE y PLG intentó ampliarse incluyendo a Ahora Nación y Salvemos al Perú, pero diferencias programáticas frustraron el plan. Con el tiempo en contra, las observaciones del JNE pendientes de resolución y la fecha límite de inscripción ya vencida, todo indica que esta coalición no logrará ser oficializada y que sus partidos deberán afrontar las elecciones de forma individual.