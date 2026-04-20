Elecciones 2026: ¿en qué ciudades se registraron más actas observadas, según el JNE?

Los Jurados Electorales Especiales vienen realizando una ardua tarea en la evaluación de más de 29 mil actas observadas recibidas, en el marco de los comicios generales del domingo 12 de abril. Este trabajo no solo se centra en los JEE de Lima, sino en diferentes puntos del país.

De acuerdo al portal habilitado por el JNE llamado ‘Procesamiento de actas observadas’, hasta el momento, las ciudades donde más incidencias de actas observadas fueron Cusco (1566), Huancayo (1371), Pacasmayo (1169), Chiclayo (1121) y San Román (1079). En todas estas localidades se vienen procesando las actas de manera progresiva.

Le siguen ciudades como Maynas (932), Huaura (869), Arequipa 1 (788), Huamanga (754), Lima Centro 2 (718), Canchis (709), Huaraz (702), Tumbes (696), Cañete (670), Chanchamayo (666), Arequipa 2 (662) y Coronel Portillo (662).

Hay que tener en cuenta que un acta se observa cuando se detecta un error o una inconsistencia. Por ello, no puede ser contabilizada e integrada al cómputo general. Las razones para ser observada pueden ser diversas: por la falta de firmas de miembros de mesa, números o letras inteligibles, información completa o errores en la suma de los votos.

RESULTADOS SE CONOCERÁN EL 15 DE MAYO

Frente a este panorama, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, informó que estiman que para el 15 de mayo recién podrían conocerse los resultados finales al 100% de la primera vuelta electoral. Adelantó que se vienen priorizando las actas que pertenecen a la elección presidencial por encima de las pertenecientes a la elección de Diputados, Senadores Distrito Electoral Único y Senadores Distrito Electoral Múltiple.

Finalmente, desde el Jurado informaron que si bien han ingresado más de 29 mil actas observadas, existen más de 65 mil a nivel nacional las cuales se encuentran en proceso de remisión progresiva.

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