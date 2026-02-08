Elecciones 2026: partidos incluyen hasta 14 grupos de hermanos en sus listas al Congreso

A dos meses de las elecciones generales, un hecho singular empieza a marcar la campaña electoral. La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que varios partidos políticos llevan en sus listas hasta 14 grupos familiares que postulan al próximo Congreso bicameral. Incluso, se identificó un caso de cuatro hermanos que buscan llegar al Parlamento.

PARTIDOS CON MÁS HERMANOS EN CARRERA

El partido País para Todos, que postula a la presidencia a Carlos Álvarez, concentra 13 grupos de hermanos que compiten por escaños como diputados, senadores o parlamentarios andinos. Su dirigente, Vladimir Meza, atribuye esta situación a la actual Ley de Partidos Políticos, que —según sostiene— obliga a los partidos pequeños a completar sus listas con afiliados disponibles ante la falta de militantes.

En tanto, Cooperación Popular, agrupación vinculada a Johnny Lescano, registra 14 grupos de hermanos, mientras que Libertad Popular, de Rafael Belaúnde, alcanza una cifra similar.

Este último partido político figura entre las organizaciones con mayor presencia de familiares en competencia. En total, siete grupos de hermanos lograron mantenerse en carrera, entre ellos el propio Rafael Belaúnde, candidato presidencial, y su hermano Fernando Nicolás, quien postula al Senado por Tumbes. Otros siete grupos quedaron fuera tras declararse improcedentes algunas candidaturas.

Belaúnde sostiene que no se trata de clanes familiares, sino de aspiraciones individuales, y que todos los candidatos pasaron por procesos internos conforme a ley.

IMPROVISACIÓN Y CUESTIONAMIENTOS

Desde País para Todos, Vladimir Meza reconoce que varias candidaturas se incluyeron para cumplir con el porcentaje de afiliados exigido por norma. Tras observaciones del Jurado Electoral, el número de grupos familiares en esta agrupación se redujo a diez. Meza también lleva a su hermano en la lista como candidato a diputado por Áncash.

El caso ha reabierto el debate sobre la improvisación en la conformación de listas, la debilidad de los partidos políticos y el impacto de estas prácticas en la calidad de la representación democrática.

