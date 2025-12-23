Elecciones 2026 EN VIVO: 34 partidos presentaron solicitudes para inscribir sus planchas presidenciales

A horas de cumplirse la fecha límite para inscribir sus planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual vence este martes 23 de diciembre, 34 partidos políticos realizaron el trámite con éxito. Se prevé que la mayoría de los partidos completen su proceso el último día hábil.

Si bien la entrega de los expedientes marca el inicio de la revisión formal de las fórmulas, que incluyen a los candidatos presidenciales y para vicepresidentes, no implica la inscripción automática. El proceso contempla una etapa de calificación, observación y subsanación dentro de los plazos previstos por el cronograma electoral.

Cabe resaltar que el JNE informó que, tras los resultados de las elecciones primarias remitidas por la ONPE, 38 partidos y alianzas electorales se encuentran habilitados. Inicialmente eran 39, pero Acción Popular quedó fuera de carrera tras irregularidades en sus elecciones internas. De las 38, Frepap y Ciudadanos por el Perú solo presentarán listas al Congreso, por lo que se tiene previsto que sean 36 las planchas presidenciales que se inscriban hasta el martes 23.

PARTIDOS INSCRITOS HASTA EL MOMENTO

Alex Gonzales – Partido Demócrata Verde Alfonso López Chau – Ahora Nación Antonio Ortiz – Salvemos al Perú Armando Massé – Partido Democrático Federal Carlos Álvarez – País para Todos Carlos Espá – Sí Creo Carlos Jaico – Perú Moderno César Acuña – Alianza para el Progreso Charlie Carrasco – Partido Demócrata Unido Perú Enrique Valderrama – Partido Aprista Peruano Fernando Olivera Vega – Frente de la Esperanza 2021 Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad Francisco Diez Canseco – Partido Perú Acción George Forsyth – Somos Perú Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú Jorge Nieto Montesinos – Partido del Buen Gobierno José Luna Gálvez – Podemos Perú José Williams – Avanza País Keiko Fujimori – Fuerza Popular Mario Vizcarra – Perú Primero Mesías Guevara – Partido Morado Paul Jaimes – Progresemos Rafael Belaunde – Libertad Popular Rafael López Aliaga – Renovación Popular Ricardo Belmont – Partido Cívico Obras Roberto Chiabra – Alianza Unidad Nacional Roberto Sánchez – Juntos por el Perú Ronald Atencio – Venceremos Rosario Fernández – Un camino diferente Vladimir Cerrón – Perú Libre Walter Chirinos – Partido Político PRIN Wolfgang Grozo Costa – Integridad Democrática Yonhy Lescano – Cooperación Popular

Avanza País inscribió su fórmula presidencial liderada por José Williams, ex presidente del Congreso. Su plancha también incluye a la congresista Adriana Tudela y Fernán Altuve. Sin embargo, fueron declarados inadmisibles por el JNE, aunque tienen dos días calendarios para subsanar. Fuerza Popular será liderada por Keiko Fujimori, a la vicepresidencia van Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Por su parte, Alianza para el Progreso postulará a la presidencia a su líder natural César Acuña Peralta, quien va acompañado por Jessica Tumi y Alejandro Soto, expresidente del Congreso. Renovación Popular presentó su plancha con Rafael López Aliaga a la cabeza, acompañado de Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

Otros de los partidos inscritos son Unidad Nacional (Roberto Chiabra), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales), Un Camino Diferente (Arturo Fernández) y el Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos), Ahora Nación (Alfonso López Chau), Alianza Venceremos (Ronald Atencio) y Libertad Popular (Rafael Belaúnde). En horas de las tarde de este martes 23, se inscribieron Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Partido Sicreo (Carlos Espá), Podemos Perú (José Luna Gálvez), Salvemos al Perú (Antonio Ortiz).

Hasta las 6 de la tarde, tres partidos más se inscribieron: Partido País Para Todos (Carlos Álvarez), Partido Político Integridad Democrática (Wolfgang Grozo), Partido Político Perú Acción (Francisco Diez-Canseco), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont) y Perú Moderno (Carlos Jaico).

A las 8 de la noche, son 26 planchas presidenciales las inscritas. Se sumaron el Apra (Enrique Valderrama), Partido Demócrata Unido (Charlie Carrasco), Partido Demócrata Federal (Armando Massé), Frente de la Esperanza (Fernando Olivera) y Cooperación Popular (Yonhy Lescano). Se espera que en las próximas horas más partidos sigan inscribiendo sus planchas antes de que acabe el plazo establecido por el JNE.

