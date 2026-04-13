Elecciones 2026: Ministerio de Trabajo dispone facilidades para trabajadores que voten el 13 de abril

Se reanudan las votaciones en 15 centros de sufragio en Lima, por lo que el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo pidió al sector privado y público brindar las facilidades necesarias para que los trabajadores puedan emitir ejercer su derecho cívico este 13 de abril.

El sector Trabajo comunicó una serie de disposiciones para facilitar las labores de los votantes que ejercerán su deber cívico durante la jornada electoral complementaria en los locales de San Juan de Miraflores, Pachacámac y Lurín. Esta medida también busca garantizar que los miembros de mesa asignados para el 13 de abril cumplan sus funciones.

El Ministerio exhortó a los empleadores que las horas dejadas de laborar sean sujetas a compensación posterior, previo acuerdo de las partes. De no llegar a dicho trato, el empleador podrá determinar la compensación.

En cuanto a los ciudadanos que voten el 13 de abril y se hayan trasladado a Lima desde otras provincias, indican que “podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el día 14 de abril del 2026, así se requiera para su traslado de retorno al ámbito geográfico de sus labores”.

COMUNICADO 📢 pic.twitter.com/mKJ1dwQ9J9 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) April 13, 2026

El comunicado también indica que las personas que sean miembros de mesa en esta jornada extraordinaria, incluso si no participaron de las capacitaciones previas, tendrán un día de descanso compensable el 14 de abril del 2026.

Recordemos que esta medida surge a raíz de que durante los comicios del 12 de abril, más de 200 mesas de sufragio no pudieron ser instaladas en distritos de Lima Sur, debido al retraso en la distribución del material electoral.

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