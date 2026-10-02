ATU anuncia horarios especiales del transporte público para este domingo de elecciones

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este domingo 4 de octubre los principales servicios de transporte público operarán con horarios especiales debido a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y garantizar la continuidad del servicio en Lima y Callao. Conoce los horarios del Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro, los corredores complementarios y otros servicios.

¿A QUÉ HORA FUNCIONARÁ EL METROPOLITANO?

El Metropolitano iniciará sus operaciones desde las 5:00 a. m. Las rutas regulares tendrán los siguientes horarios: la ruta A funcionará hasta las 10:50 p. m., mientras que las rutas B y C circularán hasta las 11:00 p. m.

En cuanto a los servicios expresos, el Expreso 1 operará de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que el Expreso 5 estará disponible de 6:00 a. m. a 5:30 p. m. Los servicios alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m.

Además, durante el periodo de prueba de la Vía Expresa Grau, se habilitará el servicio especial Grau. Esta ruta conectará la estación Central con las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I, y funcionará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

HORARIOS DEL METRO Y DEMÁS SERVICIOS

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con 334 carreras programadas. Por su parte, la Línea 2 atenderá de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con un total de 317 carreras.

Los corredores complementarios operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus rutas y servicios habituales. En tanto, el transporte público regular autorizado atenderá desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de pasajeros.

El servicio AeroDirecto funcionará en sus seis rutas y horarios habituales, facilitando la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los taxis autorizados, por su parte, prestarán servicio durante las 24 horas.

La ATU recomendó a los ciudadanos tomar sus previsiones y considerar los tiempos de viaje para llegar a sus locales de votación. Asimismo, recordó la importancia de utilizar transporte público autorizado durante la jornada electoral.

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