EN VIVO | Congreso censuró a José Jerí: ya no es presidente del Perú

Este 17 de febrero de 2026, el Congreso de la República debatirá en una agenda de Pleno Extraordinario las siete mociones de censura contra José Jerí que buscan retirarlo del cargo de presidente de la República del Perú.

Según indicaron constitucionalistas, para censurar a José Jerí, se necesitará la votación de mayoría simple, es decir, 66 votos. Sin embargo, otros agregaron que, en caso futuro se debata una vacancia presidencial, se necesitará 87 votos.

Sigue MINUTO A MINUTO el debate por la censura contra Jerí con Latina Noticias

Congreso inicia votación para ejecución de censura contra Jerí

2.10 p. m.: Los parlamentarios, tras votar la omisión del debate, iniciaron la votación para censurar a José Jerí de la presidencia del Perú.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Diana Sánchez aquí: