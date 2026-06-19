ERM 2026: este viernes 19 vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibirá las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hasta este viernes 19 de junio a las 11:59 de la noche, hora límite en el que vence el plazo establecidos por los organismos electorales.

Los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales deben registrar sus solicitudes en el sistema Declara+ del JNE hasta la fecha límite.

Se debe tener en cuenta que los personeros de las organizaciones políticas que aún se encuentren en línea en el Declara+, podrán continuar el trámite de inscripción hasta las 12:00 del miércoles.

Además de la opción de inscripción en línea, el JNE habilitó la modalidad presencial a través de las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, las oficinas desconcentradas del organismo electoral y la mesa de partes ubicada en el jirón Cusco, en el Cercado de Lima.

¿QUIÉNES ANALIZARÁN LAS SOLICITUDES?

Estas listas de inscripción comprenden a candidatos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales. Serán los jurados electorales especiales los encargados de analizar y calificar las solicitudes de acuerdo al cumplimiento total de los requisitos señalados por ley.

Los jurados electorales especiales pueden determinar si un candidato no cumple con alguno de los requisitos de forma, por lo que les otorgará un plazo de dos días calendario para subsanar el error. En caso de ser un incumplimiento insubsanable, se declarará las improcedencia de la solicitud de inscripción.

En tanto, el JNE presentó una plataforma digital para conocer el avance de la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Finalmente, esta plataforma habilitada por el JNE permite conocer el avance de la inscripción de fórmulas, la cual se actualiza cada 30 minutos. Se puede acceder a ella dando click aquí o ingresando a la web oficial del JNE y buscando la opción ‘Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos ERM 2026’.

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